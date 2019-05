Zeeland, wees blij met arbeidsmigranten

Reportage Anna Jacobapol­der maakte een vuist tegen windmolens en werd beloond

If you can't beat them, join them. Het lijkt een gezegde dat gemaakt is voor Anna Jacobapolder. De bouw van windmolens op de Krammersluizen kon niet gestopt worden. Maar een samenwerking werd gezocht. Nu is het dorpje misschien wel het groenste van Nederland.