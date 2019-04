Zeeland wacht zonovergoten en warm paasweekend

Scheepsbou­wer Damen duikt in het rood

9:26 VLISSINGEN - Damen Shipyards is vorig jaar voor het eerst in vijftien jaar in de rode cijfers gedoken. De scheepsbouwer heeft er last van dat potentiële klanten in diverse maritieme sectoren momenteel hun hand op de knip houden. Ook kampte Damen met operationele verliezen bij recent overgenomen werven, in de Rotterdamse Botlek, op Curaçao en in Roemenië.