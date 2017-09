Zeeland wacht recordoogst suikerbieten

CADZAND - De Zeeuwse akkerbouwers stevenen af op een recordoogst aan suikerbieten. Ze telen dit jaar 20 procent meer suikerbieten dan in 2016. Vorig seizoen was 10.300 hectare ingezaaid met bieten. Dit jaar is dat 12.400 hectare. Daar komt naar verwachting ruim 1,1 miljoen ton suikerbieten vanaf.

De grotere oogst is te danken aan de afschaffing van het suikerbietenquotum. Sinds dit jaar is er geen 'bietenplafond' meer. Akkerbouwers hebben meer rechten gekregen om suikerbieten te zaaien. De nieuwe situatie betekent dat de Suiker Unie zijn producten voor honderd procent van suikerbieten kan maken.

,,Voorheen mengden we de bietensuiker met geïmporteerde rietsuiker. We hadden dat volume nodig om ons marktaandeel te verhogen. We hebben extra afzet gecreëerd in Europa, met name in het Verenigd Koninkrijk en Italië. Dat zijn landen die zelf weinig suiker produceren'', zegt Arno Huijsmans, manager Agrarische Dienst Zuid bij de coöperatieve Suiker Unie.

90 ton

Door rietsuiker bij te mengen, maakte Suiker Unie zich op voor een quotumloze bietenteelt. De coöperatie kan de extra productie nu ook kwijt. Huijsmans verwacht dat Zeeland dankzij haar kleigrond en bovengemiddeld veel zonuren uitkomt op een oogst van 90 ton suikerbieten per hectare. Landelijk is dat gemiddeld 86 ton per hectare.

De forse groei van het bietenareaal betekent dat de traditionele bietencampagne langer duurt. Geen zestien weken, zoals in 2016, maar twintig. De campagne ging 11 september van start en loopt tot eind januari. In die periode is het spitsuur bij de suikerfabriek in Dinteloord, waar alle bieten uit Zuidwest-Nederland worden verwerkt. ,,Elke anderhalve minuut arriveert een vrachtwagen met suikerbieten. Dat zijn er 950 per dag. Dat gaat zo door tot de laatste dag van de campagne.''