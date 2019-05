Zeeland vraagt weinig hulp bij natrekken ondernemers

Met de Wet Bibob kunnen overheden als gemeenten en provincies de achtergrond van personen en bedrijven onderzoeken in het kader van vergunning- en subsidieverlening, bij het kopen van vastgoed of bij het verstrekken van een opdracht. Als er een ernstig gevaar is dat crimineel verkregen vermogen in het spel is of de kans bestaat op nieuwe strafbare feiten rond de bedrijfsvoering, kan een overheid weigeren met een persoon of bedrijf in zee te gaan. Een gemeente kan het LBB vragen het onderzoek te doen. De meeste aanvragen hebben betrekking op de horecasector.