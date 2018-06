Zeeland vraagt Rijk met bidbook om steun en geld voor cultuur

Gedeputeerde Ben de Reu (Cultuur): 'Het Bidbook is een goed voorbeeld van hoe we hier in Zeeland krachten bundelen op het gebied van Cultuur. Er is afgelopen maanden door de Z4 gemeenten, de Provincie Zeeland, en in afstemming met de omliggende gemeenten hard gewerkt. Op 10 december brengt minister van Engelshoven een werkbezoek aan Zeeland en dan praten we graag met haar verder over de cultuurplannen in Zeeland'.