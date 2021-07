Zeeland voelt voor Nicolet niet ver weg in Ede

Wat zijn je herinneringen aan je tijd in Goes?

Het was heel fijn om daar op te groeien. Het is er heel gezellig, niet al te groot maar je hebt er wel alles. Ik vond altijd dat er voor jongeren veel te doen was. Met vrienden gingen we dan ook zelden ver weg van Goes om leuke dingen te beleven. Dat was ook gewoon niet nodig. Ik zat op het Sint Willibrordcollege in Goes, wat nu het Ostrea Lyceum is. Daar heb ik een enorm leuke schooltijd gehad.