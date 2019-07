Zeeland verwijderde voor ruim 2 miljoen euro bijna 500.000 vierkante meter asbestdak

COLUMN MAIKEL HARTE Zomervakan­tie

7:00 De zomervakantie is begonnen en die valt met kleine kinderen simpelweg te verdelen in twee periodes: de periode dat je op vakantie bent en de periode dat je thuis bent en zelf nog aan het werk bent. De eerste periode is een makkie. Op vakantie loopt alles min of meer vanzelf, je zit met ze in het zwembad, aan het strand of je bent een dagje weg. De andere helft van de schoolvakantie is andere koek, zie ze dan nog maar eens bezig te houden.