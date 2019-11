Zeeland verwelkomt Sinterklaas

‘Je moet wel weten waar die jodiumta­blet­ten zijn’

8:00 GOES - Als het misgaat met de kerncentrale in Borssele of Doel, kunnen jodiumtabletten veel ellende voorkomen. Maar heeft iedereen ze nog in huis? En wie weet hoe ze moeten worden gebruikt? ,,Daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig.”