Zeeland trekt Europees horecaproject om personeelstekort te lijf te gaan

Zelfstandig werkende koks, bedienend personeel met warenkennis en geschoolde gastheren en -vrouwen zijn niet alleen in Zeeland schaars. Kustregio's in Portugal, Spanje, Frankrijk, Engeland en Estland kampen met hetzelfde probleem. In het driejarige EU-project Cooking@Sea proberen zes kustregio's samen het tij te keren en van elkaars aanpak te leren. Zeeland voert de regie: mbo-school Scalda en het gastronomisch netwerk Foodlab Zeeland trekken het project. De aftrap vindt dan ook 6 november plaats in Middelburg.

In de Zeeuwse horeca zijn per jaar 500 tot 600 vacatures te vervullen. Er is een chronisch gebrek aan personeel, vooral aan zelfstandig werkende koks, gastheren/-vrouwen en hotelmanagers. Vergrijzing en ontgroening spelen de florerende Zeeuwse horeca parten. Afgelopen zomer leunde de horeca op zo'n 1500 uitzendkrachten. Zeeuwse Horecabedrijven moeten soms tijdelijk personeel uit de Randstad halen om voldoende mensen op de werkvloer te krijgen. Voeg daarbij het geringe aantal werkzoekenden in Zeeland (laagste werkloosheid van het land) en het probleem is helder: het bedrijfsleven zoekt meer (vak)mensen dan er zijn.

Instroom

Campagnes van Scalda en Foodlab Zeeland helpen wel iets, maar niet genoeg. ,,Tot 2029 krimpt het aantal studenten. De campagnes hebben er wel voor gezorgd dat de instroom van studenten dit seizoen niet is gedaald. Horecabreed hebben we er weer 400. Je ziet wel een verschuiving. Meer jongeren kiezen voor een opleiding als hotelmanager, minder voor het koksvak, terwijl de vraag naar koks groot is'', zegt Michiel Hardy, docent hotelmanagement en gastronomie bij Scalda.

Het probleem speelt niet alleen in Zeeland. Ook in Portugal en Spanje, landen die tijdens de crisis veel werkloze jongeren naar het buitenland zagen vertrekken, heerst aan de kust een gebrek aan vakkundig horecapersoneel. Het EU-project Cooking@Sea moet daarin verandering brengen. ,,Aangezien de instroom van studenten daalt, zul je mensen met een andere opleiding moeten zien te interesseren. Dat betekent dat je ze op de werkvloer moet opleiden. Scalda ontwikkelt daarvoor plannen.''

Imagoprobleem

De horeca heeft echter een imagoprobleem: lange dagen, ook in het weekend. Niet iedereen ziet dat zitten. ,,In Cooking@Sea kijken we hier naar. Horecabedrijven moeten beseffen dat weinig mensen bereid zijn van tien uur 's ochtends tot één uur 's nachts te werken. Ze moeten naar ploegendiensten toe. De branche moet ook wat doen.''

Het EU-project gaat niet alleen over de arbeidsmarkt, zegt Hardy. ,,In de zes kustregio's ervaren we bij personeel een gebrek aan kennis over streekproducten en innovatieve technieken om daar iets smakelijks van te bereiden. Koksopleidingen moeten worden vernieuwd. We uitvissen welke vaardigheden de kok van de toekomst dient te bezitten.''