Zeeland telt steeds meer snel groeiende bedrijven

VLISSINGEN - Het aantal vestigingen van snelgroeiende bedrijven in Zeeland is in 2016 toegenomen tot 435. Dat zijn er 55 meer dan in 2015, blijkt uit CBS-cijfers die gepubliceerd zijn op Waarstaatjegemeente.nl . De gemeenten met de grootste toename van snelle groeiers zijn Tholen, Middelburg en Schouwen-Duiveland.

Het statistiekbureau rekent bedrijven waarvan het aantal werknemers over drie achtereenvolgende jaren met gemiddeld tien procent groeide, tot de groep 'snelle groeiers'. De snelle groeiers bevinden zich vaak in de zakelijke dienstverlening, maar ook in de bouw en de horeca breidden veel bedrijven hun personeelsbestand uit. De toename van snelle groeiers zorgt volgens het CBS voor 'meer bedrijvigheid en werkgelegenheid'.

Van iedere duizend bedrijfsvestigingen in Zeeland konden er in 2016 veertien worden aangemerkt als snelle groeier. Dat is het op een na hoogste niveau sinds 2010, het jaar waarin het statistiekbureau met deze tellingen begon. Alleen in 2010 lag dat aantal op 14,8. In de jaren erna was het aantal lager.

