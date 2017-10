Zeeland sluit net om adresfraudeur

Surrender gaat voluit op nieuw album

20 oktober GOES - ,,Dit is mijn verhaal, samen met de drie muzikanten van mijn band. Zonder compromissen'', vertelt Surrender frontman Johan van de Swaluw over het nieuwe album Vol d'r Op . ,,Er is nogal wat gebeurd de laatste jaren en dat hoor je. We gaan er vol voor. Harder, steviger en ook anders. We hebben het oude achtergelaten. Maar toch blijft het wel de Surrender-sound. Dat herken je toch wel in de nummers.''