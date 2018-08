Zeeland slaat op gong Euronext

Vorig jaar mocht Impuls ook in augustus de handel op de Amsterdamse beurs openen. Dat was toen in het kader van de week voor de regionale economieën. Komende week staan de Nederlandse regio's opnieuw in de schijnwerpers bij Euronext. Waar het vorig jaar vooral ging over bedrijvigheid en ondernemerschap wil Impuls dit keer vooral voor het voetlicht brengen dat er 100 miljoen euro op de plank ligt om de Zeeuwse economie op te peppen. Daarvan komt ruim 60 miljoen uit Zeeland zelf. Het Rijk draagt 35 miljoen bij.

Dat geld is niet alleen bestemd voor de economie. Ook zal worden geïnvesteerd in leefbaarheid, vestigingsklimaat, vernieuwing van de woningvoorraad, ontwikkeling van de kust en snellere afhandeling van lading in de Zeeuwse havens. Volgens Impuls-directeur Dick ten Voorde biedt Euronext een mooi podium om investeerders te wijzen op de miljoenenprojecten in Zeeland. ,,We vertellen wat met de regiogelden in Zeeland gaan doen. Wie weet wat dat oplevert. Je staat in elk geval even in het middelpunt van de belangstelling.''