Zeeland slaat alarm in Den Haag over Vlaamse lozingen 3M

Tholenaar (19) rijdt rond zonder rijbewijs en onder invloed van drugs

31 augustus THOLEN - Een 19-jarige automobilist uit Tholen is maandagmiddag rond 17.00 uur op de Koningin Julianastraat door agenten betrapt op rijden onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. Een test die op het bureau werd afgenomen moet uitwijzen hoeveel THC (de werkzame stof in hasj en wiet) hij in zijn bloed had.