Zeeland Seaports stuurt zonder bewijs commercieel manager de laan uit

Afgelopen zomer lekte een e-mail van Dutch Offshore Contractors (DOC) in Vlissingen aan commercieel directeur Marjolein Warburg van het havenbedrijf uit naar verschillende media. Daarin klaagt DOC dat het al lang met Zeeland Seaports onderhandelt over uitbreiding van zijn terrein aan de Westhavenweg in Vlissingen, maar dat het havenbedrijf plots voorrang geeft aan Dong Energy. In de mailwisseling beklaagt DOC-directeur Dave Hangoor zich ook over bruusk gedrag van Warburg. De mailwisseling is in bezit van de PZC.

De directie van ZSP liet vervolgens een extern bureau forensisch onderzoek doen naar het lek. Dat onderzoek richtte zich op één van de commercieel managers, die meteen op non-actief werd gezet. Onder meer zijn bedrijfstelefoon is binnenste buiten gekeerd. Uit interne mededelingen blijkt nu dat de manager vrijuit gaat. Het forensisch onderzoek heeft geen bewijs op tafel gebracht dat de medewerker vertrouwelijke bedrijfsinformatie heeft gelekt. Het onderzoek wordt dan ook beëindigd, staat in een interne mededeling.

De onderzochte commercieel manager komt echter niet ongeschonden uit de strijd, blijkt een andere interne mededeling van de directie van Zeeland Seaports aan het personeel. Er is 'in onderling overleg besloten de arbeidsrelatie te beëindigen', meldt de top van het havenbedrijf. Bronnen en buiten binnen het havenbedrijf zeggen dat de commercieel manager gewoon de zak krijgt en geen keus had. De directie zou geen vertrouwen meer in hem hebben, ook al pleit het forensisch onderzoek hem vrij.

Boos

De gang van zaken heeft de verziekte sfeer op de werkvloer verder verslechterd. Werknemers zijn boos over de manier waarop met de commercieel manager maar ook met andere collega's én een aantal bedrijven is omgesprongen. De Ondernemingsraad stuurde ZSP-directeur Jan Lagasse ruim een maand terug een brandbrief. De brief, die werd verspreid onder het personeel, lekte een dag voor de bekendmaking van het fusieplan van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports uit.

Volgens de OR meet de directie met twee maten, omdat er ook een onderzoek naar commercieel directeur Warburg had moeten worden ingesteld. Die heeft in een mailwisseling met het bedrijf DOC collega's weggezet als 'ratjes'. De OR vindt het kwalijk dat drie medewerkers door haar in diskrediet zijn gebracht. De werknemersvertegenwoordiging stelt dat Warburg, die ook enkele bedrijven tegen zich in het harnas heeft gejaagd, haar functie niet meer kan uitoefenen: 'zij geeft blijk van ernstige onbekwaamheid'. Ook vindt de OR de 'manier waarop met dit forensisch onderzoek wordt omgegaan onprofessioneel en niet bijdragen aan het herstel van het gewenste vertrouwen'.

Kwaad bloed

Dat nu de commercieel manager min of meer gedwongen wordt te vertrekken, zet kwaad bloed. Door de kwestie is de vertrouwenskloof tussen directie en personeel nog dieper geworden. In een gesprek met de top van ZSP heeft de provincie - de grootste aandeelhouder - onlangs haar zorg uitgesproken over de interne strubbelingen. Gedeputeerde Carla Schönknecht zei recent in een commissievergadering dat klokkenluiders binnen het havenbedrijf niet mogen worden gestraft. De directie moet juist aandacht besteden aan de klachten van personeel en ook van ontevreden bedrijven in de havens, liet ze weten.