Zeeland schuift aan bij West-Brabantse financieringstafel voor mkb-bedrijven

Finance Me

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant zette vorig jaar al de Financieringstafel West-Brabant op. Het afgelopen jaar zijn er drie sessies geweest waardoor verschillende ondernemers een financieel duwtje in de rug hebben gekregen. Zeeland schuift nu aan deze Financieringstafel aan. De eerste gezamenlijke bijeenkomst is maandag 10 februari in Vlissingen bij de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Impuls, het moederbedrijf van Invest in Zeeland. Aansluitend vindt het financieringsevent Finance Me plaats bij het aangrenzende Dockwize.