Zeeland schreeuwt om personeel: recordkrapte op Zeeuwse arbeidsmarkt

Volgens de uitkeringsinstantie is sprake van een ‘zeldzaam fenomeen’ wat zich sinds de introductie van de Spanningsindicator Arbeidsmarkt door UWV in 2016 slechts één keer eerder voordeed; ook in Zeeland, in het derde kwartaal van 2018, toen horeca en toerisme in die regio optimaal profiteerden van het mooie nazomerseizoen wat destijds tot veel extra vacatures leidde. De krapte van dit jaar is echter van een hele andere orde, aldus het UWV. Die deed zich namelijk voor in zeven van de elf beroepsklassen. Zo was er onder andere sprake van ernstige krapte voor de dienstverlenende (horeca, schoonmaak), technische (bouw, metaal en industrie) en zorgberoepen. In nog eens drie beroepsklassen kon de spanning getypeerd worden als ‘krap’. Alleen voor de creatieve & taalkundige beroepen waren vraag en aanbod verhoudingsgewijs met elkaar in evenwicht en kon gesproken worden van een gemiddelde spanning.