Zeeland schiet met deze Miljoenennota niks op, melden de overheden beleefd

Column Marleen Blommaert Vliegende tenten en vossen op de thee

Optimisme is nutteloos in tijden van crisis. Ik bedacht dit niet, het is een citaat van de denker des vaderlands Paul van Tongeren. En blijkbaar werkt het ook nog zo dat hoe groter de crisis, hoe funester optimisme. Het maakt dat je de realiteit niet onder ogen ziet.

19 september