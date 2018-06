Zeeland Refinery stoot straks minder CO2 uit

Rechtbank wil meer duidelijk­heid over mishande­ling door mantelzor­gers

14:59 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg wil meer duidelijkheid in de zaak tegen de Oost-Souburgse mantelzorgers V. de R. (42) en F. W. (41) voor ze uitspraak doet. De twee staan terecht voor onder meer mishandeling en oplichting van hun voormalige buurman, de toen 85-jarige Middelburger 'Ko'. De rechtbank wil dat duidelijk wordt of het 'nalaten van zorg' van negatieve invloed is geweest op de gezondheidstoestand van Ko.