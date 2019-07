‘Zeeland profiteert bovengemiddeld van EU-geld’

Planken buigen met water en vuur, geduld en tijd

14:03 ARNEMUIDEN - Dit is echt mooi werk, zegt Alex de Mooi tegen zijn zoon Pieter als ze zaterdag samen over het terrein van de Historische werf C.A. Meerman in Arnemuiden lopen. De twee inwoners van Tilburg zijn op vakantie in Vrouwenpolder en nemen van de gelegenheid gebruik de open dag van de Historische Werf te bezoeken. Daar horen ze van Cees Droste dat hij al twee jaar bezig is met het restaureren van de jachthoogaars Seepaerd.