Zeeland proeftuin voor toekomstbestendig Nederland

COLUMN ONDINE VAN DER VLEUTEN Op naar Utrecht, ver van Zeeland

27 oktober Het was nog vroeg toen ik in de auto stapte om vanuit Zeeland naar het verre Utrecht te gaan. Daar zou de cursus plaatsvinden. ‘Hallo! Je bent geselecteerd!’, stond in de mail die een paar maanden eerder in mijn postvak floepte. Cursus? Ik kon me überhaupt niet herinneren waarvoor ik me had aangemeld, maar blijkbaar hadden mijn superieuren de aanvraag met instemming gelezen en goedgekeurd.