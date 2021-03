‘Zeeland proeftuin om einde te maken aan bestuurlijke verrommeling’

Eens een Zeeuw Ralph Oomen houdt van het bruisende stadsleven, maar op zijn tijd gaat hij nog graag terug naar Sir

8:08 Ralph Oomen (28) groeide op in Sirjansland waar zijn ouders een melkveebedrijf hadden. Van het spelen in strobalen ging het na verloop van tijd tot studeren in Taiwan. Als hij daar de smog en enorme drukte zat was, ging ie even een jungleberg op. Of een hotspring in. Inmiddels woont hij in Rotterdam. ,,Het bruisende stadsleven is fijn. Tegelijkertijd raast alles hier voorbij, vandaar dat ik mij op zijn tijd graag naar Sir begeef.”