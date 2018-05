Zeeland pakt mensenhandel aan

GOES - Het is misschien niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar ook in Zeeland zijn mensenhandelaars actief. Ze dwingen bijvoorbeeld minderjarige meisjes tot hebben van seks. De Zeeuwse gemeenten nemen de problematiek serieus en willen tot een gezamenlijke aanpak komen om opvang en zorg voor slachtoffers te verbeteren.