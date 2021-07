Zeeland op rood? Duitsers schrikken er niet van en blijven gewoon komen

Video | Poll Een bekertje vers appelsap in ruil voor een mening over fietsvei­lig­heid: ‘Bij zand op het fietspad is het uitkijken’

21 juli BANJAARD - Zeeland is een fietsprovincie bij uitstek. Maar zijn de Zeeuwse fietsroutes ook allemaal in orde of zijn er nog verbeterpunten? Dat willen de ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) graag weten. In ruil voor een bekertje vers appelsap vragen ze fietsers deze en volgende maand op verschillende locaties naar hun bevindingen. ,,Die Emmaweg is een drama!”