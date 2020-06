Zeeland ook in coronatijd in actie voor KWF Kankerbestrijding

Hoe is het idee ontstaan?

,,Ik ontmoette Arko Hoondert van KWF. Hij vertelde me dat het coronavirus ook voor KWF een ramp is. Ze missen nu miljoenen aan inkomsten die normaal via evenementen zoals Alpe d’HuZes en Ride for the Roses binnenkomen. Ik kan dat niet oplossen, maar ik vond wel dat ik iets moest doen. Ik heb toen de Theo Schouwenaar-route van de Ride for the Roses gefietst en het inschrijfgeld dat je normaal betaalt, aan KWF overgemaakt. Daarna dacht ik: waarom vraag ik niet aan vrienden en kennissen om ook zoiets te doen? En zo was ineens de actie geboren.”