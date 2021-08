Zeeland Nazomerfestival geopend: eindelijk weer theater op locatie

Drietal pleit voor pumptrack­baan in Renesse of Burgh-Haamste­de

14:51 RENESSE – Als het aan Lennart Verkaart, Kirsten van de Velde en Joris Doodkorte ligt, krijgt de Westhoek een pumptrackbaan. Een verhard circuit met bulten en kombochten, waar je met bijvoorbeeld een fiets of skateboard vaart maakt door een pompende beweging van het lichaam. Het idee staat nog in de kinderschoenen en een exacte locatie is er nog niet, maar het drietal is druk aan het inventariseren of er animo is. Er zijn tot nu toe 350 handtekeningen opgehaald.