Zeeland Nazomerfestival: Deze ‘Winterreise’ is véél meer dan Schubert

Zeeuwse instanties blinken uit in het bedenken van aparte namen

19:58 Het Lodewijk College, zo heet de gefuseerde middelbare school in Terneuzen. Een naam zonder samenvoegingen, Latijnse woorden, of afkortingen. Dat is uitzonderlijk, want Zeeuwse instanties blonken de laatste jaren uit in het verzinnen van namen die je eerst in een woordenboek moet opzoeken.