Zeeland Nazomerfestival: Dansen op een hellend vlak

OUWERKERK - Het Zeeland Nazomerfestival presenteert in Ouwerkerk 'Hellend vlak' van dansgezelschap Vloeistof. Het is een voorstelling waar je ademloos naar kijkt, maar die ook tot nadenken stemt.

Het beeld is fascinerend. De nok van een puntdak steekt nog net boven het weidse water van de Grote Kreek uit. Bovenop bevinden zich vier personen. In verwarring, zo lijkt het, door de dramatische gebeurtenis die zich voltrekt. Of zich heeft voltrokken.

Zwaartekracht

Ze proberen zich manmoedig staande te houden. Een van hen plaatst op de schuinte een stoel om te kunnen lezen. Een ander speelt mondorgel. Maar ze kunnen de zwaartekracht en de dreiging van het water niet negeren.

,,Maakt u zich geen zorgen", roepen ze richting het publiek op de kant. Het is een boodschap die niet zonder ironie is, niet zonder cynisme. ,,Maakt u zich geen zorgen dat u niets kunt doen om ons te redden. Maakt u zich geen zorgen als u zich morgen niets meer kunt herinneren."

Wisselwerking

Er ontspint zich een meeslepende wisselwerking tussen de vier, die elkaar aantrekken en afstoten. Die samenwerken in de strijd tegen het gevaar, maar ook voor zichzelf lijken te kiezen. Die hun talenten proberen samen te ballen in een fraaie choreografie, maar in het hellende vlak hun meerdere moeten erkennen. Steeds is daar het water, dat regelmatig angstig dichtbij is. Als toeschouwer hou je je adem in.

Vloeistof spreekt zelf van 'een voorstelling in het licht van de klimaatverandering' en legt daarmee een actuele vraag op tafel: negeren we de vele signalen of ondernemen we actie? Ingrijpen of na-ons-de-zondvloed? Het publiek kan zich niet afzijdig houden en wordt persoonlijk aangesproken. ,,Weet u of ik dit water kan drinken? Hebt u in uw omgeving iemand die u zou kunnen redden?"

Confronterend

Met dezelfde productie maakte Vloeistof vorig jaar al indruk op het Vlissingse festival Onderstroom. Het Zeeland Nazomerfestival koos voor een locatie bij het Watersnoodmuseum, waarmee de relatie met '1953' wel erg direct - bijna ten overvloede - wordt gelegd. Dat maak de voorstelling des te confronterender. Misschien wel té.

'Hellend vlak' duurt zo'n drie kwartier, maar voor het gevoel beduidend korter. Aanmerkelijk langer duurt het om de voorstelling te laten bezinken. En dat is een goed teken.

'Hellend vlak' door Vloeistof is vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september nog te zien bij het Watersnoodmuseum, zowel om 14.00 als om 16.00 uur.