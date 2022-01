Zeeland moet veel sneller woningen bouwen: ‘In 2023 moeten we een grote stap vooruit zetten’

Sinds de uitbraak van de pandemie is er een run op Zeeuws vastgoed. Omdat er jarenlang te weinig nieuwe woningen zijn gebouwd en Randstedelingen de provincie als woonoord hebben ontdekt , is het nu wild west op de Zeeuwse woningmarkt. Daarnaast heeft de stikstofcrisis nieuwbouwplannen vertraagd. In mindere mate speelt het tekort aan bouwmaterialen een rol, waardoor aannemers soms langer over bepaalde bouwprojecten doen. Dat probleem speelt nu niet meer.

Als het om de aantallen per provincie opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2021 gaat, bungelt Zeeland onderaan, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook procentueel is Zeeland samen met Friesland hekkensluiter: 0,6 procent groei. Ruim 1 procent minder dan lijstaanvoerder Flevoland. Binnen Zeeland is veel gebouwd in Goes, Noord-Beveland en Tholen. Maar in absolute aantallen is Vlissingen de koploper: 203 woningen, vooral met dank aan het Scheldekwartier. Onderaan staat Sluis met nul opgeleverde nieuwbouwwoningen. Er komt wel wat aan, zoals het project Pharos in Breskens, waar 260 appartementen verrijzen in het havengebied.