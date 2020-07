Zeeland mist nog tientallen AED’s

Na 130 jaar weg van de Legerdiek: Leger des Heils in Goes betrekt nieuw onderkomen

15:46 GOES - Regelmatig staat er al iemand voor de deur. Of de kringloopwinkel al open is. Maar het geduld van de klanten wordt nog even op de proef gesteld. Vanaf volgende week dinsdag kan er worden gewinkeld in het splinternieuwe onderkomen van het Leger des Heils in Goes.