Zeeland minder warm en minder droog in 2019

Antwerpen in trek bij Zeeuwen: betaalbaar, dichtbij en alles bij de hand

10:50 ANTWERPEN - Nooit eerder woonden er zoveel Nederlanders in Antwerpen als nu. Ook Zeeuwen steken de grens graag over om zich in ’t Stadt te vestigen. Vanwege de werkgelegenheid, de goede voorzieningen en de betaalbare woningen. En dat allemaal op steenworp afstand van familie en vrienden in Zeeland.