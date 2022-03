Zeeland maakt zich op voor komst vluchtelingen

column marleen blommaert Medicijn Tegen Onrust

Afgelopen week in al zijn onwerkelijkheid was een pad slingerend tussen ontzet naar nieuwsberichten luisteren en praten over de planning van onderhoud en tussendoor een tomatensoepje maken. Mijn dochters raadden me aan om naar buiten te gaan. Op de een of andere manier zat ik vaak vastgelijmd aan mijn geïmproviseerd bureautje met het nieuws steeds op de achtergrond. Het is moeilijk om het los te laten.

7:00