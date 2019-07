Zeeland maakt zich op voor extreem warm weer: ‘Temperatuurrecords mogelijk’

Reportage Bij Het Tuinhuis is vergeetach­tig het nieuwe normaal. En dat is wel zo prettig.

20 juli VLISSINGEN - De mensen die in Het Tuinhuis komen, hebben allemaal wel ‘iets’. Moeite met onthouden, met organiseren, met plannen. Emoties die opvlammen, soms uit het niets. Veranderingen in de persoonlijkheid. Vaak is het de omgeving die het eerst opmerkt: dit is niet gewoon ouder worden. Hier is iets ànders aan de hand.