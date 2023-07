Zeeland maakt zich op voor de Duitsers: dit weekend ‘geht’s los’

,,Het is een gekkenhuis”, zegt Diana de Koeijer lachend in de receptie van vakantiepark Stelleplas in Heinkenszand. ,,En dan hebben we ook nog bedacht dat we een nieuw vloertje moesten hebben.” De Koeijer is eigenaar van Villa Viva, een bedrijf dat eigenaren van parken als Stelleplas ontzorgt. ,,Wij doen het totaalbeheer en het beheer van het interieur van vakantiewoningen; niet alleen in Zeeland, maar voor 287 vakantiewoningen in heel Nederland.”