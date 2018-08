Zeeland Lokaal: schiet verwilderde kat niet af

Dieven stelen dure Mercedes van restaurant­ei­ge­naar uit Sluis: binnen 3 seconden waren ze weg

15:37 SLUIS - Restaurant-eigenaar André Jansen uit Sluis is vandaag weer hard aan het werk, maar de schrik zit er nog steeds in. Twee mannen gingen er gisteravond tijdens het uitladen vandoor met zijn peperdure Mercedes en het voertuig werd uren later na een wilde achtervolging gevonden in Knokke-Heist. Daders gepakt, maar auto flink beschadigd. ,,Hij werd gestolen waar ik bij stond. Ongelooflijk.''