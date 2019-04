Zeeland liep geld mis voor monumenten, maar hoeveel is niet bekend

Dat is het antwoord op vragen van de Statenfracties van de SGP en de PvdA. Die vermoeden dat Zeeland veel geld is misgelopen. Volgens de provincie zijn van 2013 tot en met 2018 vanuit Zeeland 340 aanvragen ingediend bij het Rijk. Dat heeft 13 miljoen euro opgeleverd.

Het is niet na te gaan waarom voor ongeveer 1000 monumenten geen geld uit Den Haag is gekomen. Het kan zijn dat een aanvraag is afgewezen, dat een eigenaar de regeling niet kende, dat hij geen subsidie nodig had of wilde, of dat zijn kosten op een andere manier zijn vergoed. Samen met de gemeenten en Erfgoed Zeeland wil de provincie wel proberen eigenaren meer te stimuleren geld uit de SIM aan te vragen.