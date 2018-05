Zeeland laat halve ton voor minibosjes liggen

Reimers­waal wil geen grote groepen arbeidsmi­gran­ten meer in kernen

12 mei KRUININGEN - Arbeidsmigranten in de kernen van Reimerswaal mogen straks niet meer in grote groepen bij elkaar in de buurt wonen. Mogelijk kunnen ze wel -seizoensgebonden- gaan wonen op bedrijventerreinen of bij bedrijven. Dat staat in het coalitieakkoord dat SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA hebben gesloten.