Zeeland kruipt naar landelijk groeicijfer

In 2016 groeide de Nederlandse bevolking met 0,60 procent, terwijl in Zeeland het aantal inwoners nauwelijks toenam (0,08 procent). In 2017 nam het verschil af en die ontwikkeling heeft zich vorig jaar doorgezet, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bevolkingsgroei in Nederland komt volgens de voorlopige cijfers van het CBS uit op 0,54 procent, voor Zeeland komt dit percentage uit op 0,24 procent.

Vergeleken met de andere elf provincies stond Zeeland vorig jaar op de achtste plaats, net als in 2017. In 2016 was Zeeland, op Limburg na, de traagst ‘groeiende’ provincie. Zeeland doet het de laatste paar jaar beter dan de drie noordelijke provincies, die rond de nullijn zitten. Limburg is de enige provincie in Nederland die rode cijfers schrijft. Flevoland is al jaren met stip de snelst groeiende provincie, gevolgd door de drie Randstadprovincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.