Zeeland kritisch over heffing: ‘Kilometer polderweg mag nooit zoveel kosten als kilometer Randstad’

Een kilometer 's avonds op een polderweg in Zeeland mag nooit zoveel kosten als een kilometer tijdens de spits in de Randstad. ,,Hou rekening met het platteland”, aldus Van der Maas in een reactie op het autobelastingplan van van de ANWB, de autobranche en Natuur & Milieu. Het komt neer op betalen per gereden kilometer en uitstoot.



Het plan is bedacht om het Nederlandse wagenpark sneller te vergroenen. Van der Maas: ,,Het is een nobel plan om elektrisch rijden te bevorderen en de CO2-uitstoot te verminderen. Maar het is niet compleet als geen rekening wordt gehouden met tijd en plaats .”