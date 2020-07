Zeeland krijgt in sneltreinvaart een Delta Kenniscentrum, een proeftuin voor de wereld

Monnikenwerk Zingen in de Yersekse kerk: ingetogen, niet uit volle borst

13:57 Scriba Peter de Looff wil er best wat over zeggen, hoe het zal gaan, zondag, in Yerseke bij de erediensten in de gereformeerde gemeente. Gemiddeld bezoeken 1500 van de circa 2300 (doop)leden de zondagse kerkdiensten, anderen verzuimen omdat ze te jong, te oud, te ziek of te zwak zijn bijvoorbeeld. Wie mogen er morgen komen?