Zeeland krijgt hoog bezoek. Maar of het een gezellig onderonsje over de kazerne wordt? Reken maar van niet

Opinie Angst voor hoge boetes kwelt Goese horeca: tijd voor heldere uitspraken

16:38 GOES - Twee horecaondernemers openden maandag vol goede moed weer de deuren. Gedesillusioneerd gooiden ze niet veel later hun toko alweer dicht, uit angst voor een torenhoge boete. Er gaat iets goed mis in Goes.