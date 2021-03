Zeeland krijgt grootste zonnedak-project van Nederland: Verbrugge laat in Vlissingen 140.000 zonnepanelen installeren

Column Marleen Blommaert Gekozen worden

8 maart De lunch is er ongelukkigerwijs bij ingeschoten, dus wanneer ik het karretje met kleine loempiaatjes en wontons zie staan op het parkeerterrein van de supermarkt, ben ik verkocht. ‘Jenny’s Chinese hapjes’ staat er op het kraampje. Boven het doorgeefluik achtervolgt het licht in vrolijk gekleurde ledsnoeren elkaar in een hypnotiserend tempo.