Zeeland krijgt er bijna 600 inwoners bij

VLISSINGEN - Zeeland is in het eerste halfjaar van 2018 gegroeid met 587 inwoners. Dat is vooral te danken aan mensen die zich in de provincie hebben gevestigd, zo blijkt uit cijfers die het CBS dinsdag heeft gepubliceerd.

Er overlijden beduidend meer mensen dan er worden geboren. Er kwamen in de eerste zes maanden in totaal 1.620 baby's ter wereld, terwijl 2.123 Zeeuwen overleden. Mede door de griepgolf was vooral in het eerste kwartaal het aantal sterfgevallen hoog, met een piek in maart: 447.

In totaal 8.821 mensen hebben zich tot en met juni gevestigd, terwijl er 6.831 vertrokken. Bijna 2.000 nieuwe Zeeuwen kwamen rechtstreeks vanuit het buitenland hierheen; 1257 Zeeuwen verhuisden naar het buitenland.

Bevolkingsgroei

Per saldo levert alles een bevolkingsgroei van 587 op. Dat is het hoogste aantal sinds 2011. Vorig jaar kwamen er in de eerste zes maanden 450 mensen bij. In het eerste halfjaar van 2016 waren dat er 436.