Zeeland krijgt er 32 hectare bos bij in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren

Aspiranten­ploeg jeugdbrand­weer Zierikzee is beste van Nederland

Het was stikspannend, maar ze hebben het geflikt. De aspirantenploeg van de jeugdbrandweer Zierikzee is kampioen geworden bij de landelijke brandweerwedstrijden in Hoogeveen. Het is 22 jaar geleden dat de Zierikzeese aspiranten landskampioen werden. Fantastisch, vindt bevelvoerder Elroy den Breejen (16) die prestatie.

9 oktober