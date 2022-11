Zeeland krijgt een regelrechter, maar wat doet die eigenlijk?

Zeeland krijgt vanaf januari een regelrechter. Dat is met name gunstig voor Zeeuws-Vlamingen, want zij doen tot nu toe de meeste meldingen van juridische problemen bij Stichting Recht Vinden.

Wat doet zo’n regelrechter? Kortgezegd: op een laagdrempelige manier geschillen oplossen. Door middel van een gesprek wordt eerst onderzocht of mensen onderling uit een geschil kunnen komen. Het voordeel is dat een gesprek op korte termijn kan plaatsvinden en de kosten lager zijn dan bij een gewone procedure. Als mensen er niet uit komen, hakt de rechter alsnog een knoop door.

Stichting Samen Recht Vinden vertelde dat maandagavond in een commissievergadering van de gemeente Hulst. Naast bestaande proeven in Overijssel en Rotterdam wordt Zeeland de derde plek in Nederland waar zo’n regelrechter aan de slag gaat. Samen Recht Vinden (SRV) en rechtbank Zeeland-West-Brabant werken daarin samen.

Problemen met wonen en de buren

Quote Langzaam­aan ziet men dat het nuttig is en dat het werkt Nienke Slump, Stichting Recht Vinden SRV is zelf sinds 2021 bezig om problemen van burgers op te lossen en te bemiddelen in conflicten, om juridische procedures te voorkomen. Er rijdt ook een SRV-bus door de provincie. De stichting is de afgelopen tijd vooral actief geweest in Zeeuws-Vlaanderen, daar komen de meeste aanvragen vandaan.

Het merendeel van de aanvragen gaat over problemen op het gebied van wonen en de buren, zoals een erfafscheiding of schuurtje dat wordt geplaatst. Steeds meer mensen weten SRV te vinden. ,,Langzaamaan ziet men dat het nuttig is en dat het werkt”, constateerde directeur Nienke Slump van SRV.

Vanaf het nieuwe jaar kan er ook een deelvraag voorgelegd worden aan de Zeeuwse regelrechter. Als er bijvoorbeeld in een dorpshuis in Hulst via SRV de eerste gesprekken tussen twee partijen worden gevoerd en er een juridische vraag is waar een antwoord op moet komen, dan gaat de regelrechter erheen om de vraag op te lossen.

Anders dan Rijdende Rechter

Lijkt de regelrechter dan op de Rijdende Rechter, wilden Hulster commissieleden weten. Kijkers van het televisieprogramma, waarbij een rechter door het land reist om geschillen te beslechten, smullen vooral van uit de hand gelopen burenruzies en de scheldpartijen. ,,De Rijdende Rechter is een programma waarbij escalatie eerder leuk is dan niet leuk”, zei Slump. Dat is absoluut níet de bedoeling van de regelrechter. Kwesties worden in behandeling genomen als beide partijen eraan mee willen werken. ,,De regelrechter gaat ook lager griffierecht toepassen en gaat bijvoorbeeld zeggen dat je eerst SRV moet proberen.”

