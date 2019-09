Zeeland krijgt een boerderijenregisseur

Twee jaar naar inrichting voor stelen chips en frisdrank

14:02 MIDDELBURG - De 47-jarige M.K. uit Terneuzen is vandaag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een verblijf van twee jaar in een instelling voor veelplegers, ofwel de zogeheten ISD-maatregel. De geboren Hagenaar werd schuldig bevonden aan de diefstal van een flesje frisdrank en zakje chips.