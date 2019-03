Zeeland krijgt de eerste koolstofboeren

Nationale Kampioen Doktersas­sis­tent en Hotelrecep­ti­o­nist in het oude stadhuis van Middelburg

15:49 MIDDELBURG - De Nationale Kampioenschappen Doktersassistent en Hotelreceptionist spelen zich komende week af in het oude stadhuis van Middelburg. Twee van de 23 deelnemende mbo-studenten zijn Zeeuws: Jo-anne de Munck in de vakrichting Hotelreceptionist en Nathalie Bouwman in de vakrichting Doktersassistent.