Zeeland krijgt bescheiden bedrag om provincie beter bereikbaar te maken

MIDDELBURG - Voor Zeeland ligt er bij het Rijk 1,6 miljoen euro klaar voor het veiliger maken van de provinciale N-wegen en 1,8 miljoen voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Terneuzen en Zelzate. Het zijn betrekkelijk bescheiden bedragen in het pakket van 1,5 miljard om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren.

Verreweg het meeste geld gaat naar de verbindingen in en met de Randstad. Daar gaat het om het oplossen van knelpunten in het verkeer.

Voor Zeeland ligt de aandacht op verbetering van het openbaar vervoer en transport van goederen. Voorbeeld is de railverbinding in de Kanaalzone tussen Terneuzen en Gent. De minister van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een bestuurlijk overleg aan. Hieraan nemen overheden uit België en Nederland deel. Dit gesprek en nader onderzoek moeten leiden tot een besluit over nut en noodzaak van een nieuwe spoorverbinding in de Kanaalzone.

Proef

Volgend jaar zal in Zeeland geëxperimenteerd worden met ‘nieuwe manieren om de beschikbaarheid van openbaar vervoer in dunnerbevolkte gebieden zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van onder meer leerlingen en oudere mensen’, laat de minister weten. Zeeland is de eerste provincie waar een dergelijke proef wordt gehouden.

Fietsenstalling

In Middelburg wordt gekeken of de fietsenstalling in het stationsgebouw beter kan worden benut of dat er meer fietsenrekken in de buurt moeten komen. Met Goes en Kapelle is afgesproken dat bij de stations meer ruimte voor fietsen komt. Het rijk betaalt 40 procent van de kosten.