Zeeland krijgt 35 miljoen van het Rijk om economie een duw te geven

Dat heeft minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) donderdagochtend bekend gemaakt. Ze deed dat tijdens een bijeenkomst in de Heerenkeet in Zierikzee. Het bedrag is veel lager dan waar Zeeland om had gevraagd. De provincie had het Rijk gevraagd om 90 miljoen euro te stoppen in het versterken van de Zeeuwse economie. Desondanks vindt de provincie dat ze 'uitstekend met het bedrag uit de voeten kan'.

Minister Schouten: ,,Er komt 35 miljoen van onze zijde en de regio legt daar hetzelfde bedrag bij. In totaal is er dus 70 miljoen beschikbaar voor Zeeland. Er zijn heel veel mogelijkheden om dat goed te besteden aan leefbaarheid, kennis en bedrijven. Het is een regiodeal. We willen graag dat de projecten van onderaf komen. Het is niet zo dat wij gaan zeggen wat Zeeland ermee moet gaan doen.”

De 35 miljoen die het Rijk beschikbaar stelt, komt uit een potje voor 'knelpunten in de regio'. Daarvoor heeft het kabinet 950 miljoen euro gereserveerd. In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is Zeeland expliciet genoemd als regio die moet worden versterkt. Er is geld nodig om het vestigingsklimaat te verbeteren. Omdat de provincie en de gemeenten Middelburg en Vlissingen krap bij kas zitten, moet het Rijk een handje toesteken. De 35 miljoen 'is het voor deze kabinetsperiode', benadrukte Schouten vanochtend.

Wensen

In overleg met het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeenten heeft het dagelijks provinciebestuur de wensen op een rijtje gezet. Begin dit jaar is een Zeeuws investeringsplan overhandigd aan minister Schouten tijdens een werkbezoek in Kamperland.

Om alle plannen te kunnen uitvoeren, bleek uit dat plan, is 90 miljoen euro nodig. Dat geld zou moeten gaan naar 'drie pijlers voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat': kennis en innovatie, leefbaarheid en het voorzieningenniveau van bedrijven. Het Rijksgeld is níet bedoeld om het probleem van de verliesgevende kerncentrale in Borssele op te lossen. Dat is een 'nationaal vraagstuk', heeft het provinciebestuur altijd benadrukt.

Afspraken

Er is de afgelopen maanden intensief met Den Haag overlegd over een bijdrage aan de Zeeuwse economie. Nu duidelijk is dat het Rijk 35 miljoen aan Zeeland 'overmaakt', kunnen de betrokken partijen uit de regio samen met het Rijk concrete afspraken gaan maken op projectniveau.