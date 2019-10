Zeeland kreeg er dit jaar 1222 bedrijven bij

MIDDELBURG - Sinds begin dit jaar zijn er in Zeeland 1222 beginnende ondernemers bijgekomen. Dat is een toename van 3 procent. Zeeland telt nu 38.463 bedrijven.

Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In de laatste drie kwartalen zagen 2758 nieuwe Zeeuwse bedrijven het licht. In dezelfde periode verdwenen 1698 bedrijven. Per saldo steeg het aantal bedrijven met 1222. Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is sprake van een groei van 4 procent.

Het aantal startende bedrijven is met 7 procent toegenomen, het aantal stoppers met 4 procent gedaald. Kortom, meer bedrijven weten het hoofd boven water te houden. In Zeeland gingen de eerste drie kwartalen wel iets meer (35) bedrijven op de fles dan in dezelfde periode in 2018 (31).