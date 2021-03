Zeeland kon aan tweede golf niet ontsnappen

Zeeland was afgelopen najaar de laatste provincie waar het risiconiveau van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’ ging. Inmiddels geldt hier, net als in de rest van het land, het hoogste niveau: ‘zeer zorgelijk’. Dat het in onze provincie in het voorjaar van 2020 relatief rustig bleef was een kwestie van geluk. Door besmettingen elders ging het landelijk alarm af voordat het virus in Zeeland wild om zich heen had gegrepen.